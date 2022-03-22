الدفاع الروسية: مروحياتنا القتالية دمرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها الليلية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2022 - 10:44

الدفاع الروسية: مروحياتنا القتالية دمرت 9 دبابات و7 مدرعات أوكرانية خلال ضرباتها الليلية (روسيا اليوم)

منذ 37 mins 22 March، 2022
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