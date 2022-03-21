بن زايد يلتقي السيسي في شرم الشيخ والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن لقاء ثلاثي مع بينيت

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في مدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية وصول رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى مصر.

وأعلنت الرئاسة المصرية، في بيان، أن ولي عهد أبوظبي وصل مدينة شرم الشيخ والتقى الرئيس المصري، حيث ناقشا قضايا إقليمية ودولية. كما شهدت المباحثات تأكيد الرئيس المصري موقف مصر الثابت بالالتزام بأمن دول الخليج واستقرارها.

فيما قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن بن زايد وصل “اليوم إلى مدينة شرم الشيخ في زيارة أخوية”، مضيفة أن الرئيس المصري كان في مقدمة مستقبليه.

بدورها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن مدينة شرم الشيخ المصرية تستضيف قمة ثلاثية بين الرئيس المصري وولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ذلك في وقت يتواجد فيه بينيت وبن زايد في مصر. واوضح موقع “واللا” العبري، أن القادة الثلاث سوف يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ المصرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي رسمي مطلع.

المصدر: مواقع