الدفاع الروسية تعلن إسقاط 182 طائرة ومروحية و177 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2022 - 18:48

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 182 طائرة ومروحية و177 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا

منذ 31 mins 17 March، 2022
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