السيد الحوثي يلتقي وفدا من قبائل الزاهر ويؤكد: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار

التقى قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي اليوم الاثنين، وفدا من قبائل الزاهر في محافظة البيضاء. وفي اللقاء، دعا السيد الحوثي لتعزيز وتقوية الأمن والاستقرار في محافظة البيضاء والتعاون بين الأهالي والدولة.

وحث السيد الحوثي على تثبيت الصلح العام ومنع الثارات وحلها وديا من قبل الوجاهات، وأوضح أنه ومنذ بداية العدوان وإلى اليوم يتعمد العدو ارتكاب الجرائم ومضايقة الشعب اليمني بالحصار، لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية تهدف إلى تعذيب الشعب ورفع مستوى معاناته.

وأشار قائد أنصار الله إلى أن العدوان صنع معاناة كبيرة لشعبنا في الحصول على المشتقات النفطية وإن وصلت فبأسعار مرتفعة، وأكد قائلا، “لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء استمرار الحصار”.

وأوضح السيد الحوثي أنه “علينا أن نسعى جميعا للتصدي لكل محاولات التفرقة، وأن نسعى نحو الأخوة والاعتصام”، مضيفا “نمد يد الإخاء والتعاون والتفاهم لكل أبناء شعبنا”، لافتاً إلى أن السلطات السعودية والإماراتية لديها تحالفات معلنة مع أمريكا والكيان الإسرائيلي.

المصدر: المسيرة نت