المصارف تواصل ابتزازها: لا صرف لكامل المنحة الاجتماعية

حول مصرفُ لبنانَ اموالَ المودعينَ الى الفيزا كارت بدلَ الكاش، والمتاجرُ – بعدَ المحطات – ترفضُ التعاملَ بها ، فماذا يفعلُ المواطن؟

وفي ممارسة مفضوحة ضد حقوق المواطنين والموظفين، اعلنت جمعيةُ المصارف التزامها بقرارِ مصرفِ لبنانَ بصرفِ ستينَ في المئة نقداً من المنحةِ الاجتماعيةِ التي حددتها الحكومةُ للقطاعِ العام.

وقالت الجمعيةُ اِنَ على المعنيينَ استعمالَ وسائلِ دفعٍ أخرى للاربعينَ بالمئةِ المتبقيةِ سواءٌ عبرَ البطاقاتِ او الشيكات ، داعيةً وزراةَ الماليةِ ومصرفَ لبنانَ الى ايضاحِ هذه المسألةِ للموظفينَ تفادياً لايِ اشكالاتٍ يمكنُ ان تقعَ على صناديقِ المصارفِ وفروعِها.

المصدر: المنار