بوشكيان: لا داعي للهلع من تبعات القرار بمنع تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان

قال وزير الصناعة في لبنان جورج بوشكيان إنه “لا داعي للهلع من تبعات القرار بمنع تصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا في حال الحيازة على اجازة تصدير من وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا”.

ولفت الوزير الى ان “القرار لم يمنع في الأساس التصدير بالكامل أو بالمطلق، كونه ربط التصدير بالاجازة المسبقة التي تسمح به في حالات لا تتناول السلع الغذائية الأساسية ولا تؤثر سلبا على مخزون السوق المحلي”.

واوضح الوزير انه “تم الاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين على عقد اجتماع قبل ظهر الاثنين المقبل في وزارة الصناعة لدراسة حسن تنفيذ القرار ووضع آلية عملية وتطبيقية تسهل الموضوع ولا تؤثر سلبا لا على الصناعيين ولا على حاجات السوق، وبالتالي تضمن مواصلة تأمين السلة الغذائية الكاملة للمواطنين بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة وبالأسعار التنافسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام