بوشكيان: التهديدات لا تخيف أبناء الجنوب وجبل عامل صامد بعنفوان رجاله

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان أن “جبل عامل الأبيّ بأبنائه والصامد بعنفوان رجاله والمنتصر بإيمان شعبه، يبرهن اليوم من خلال مبادرات استثمارية صناعية كبيرة عن طريق المغتربين، أن لبنان قائم بجناحيه المقيم والمنتشر وثائر ورافض للعدوان ومتشبّث بالأرض اليوم وغدا”.

كلام بوشكيان جاء السبت خلال زيارة مصنعين سبق ان أقامهما أحد المغتربين في بلدة الغسّانية جنوب لبنان، أحدهما للمنتجات الدوائية بمواصفات دولية والثاني عصري ومتطوّر لزيت الزيتون.

وقال بوشكيان “هذا يدلّ على تعلّق المغتربين ببلدهم على عكس ما يُشيِّع البعض وعلى رؤيتهم الصائبة بأنّ الاستثمار الأمثل والأكثر ديمومة ونموّاً هو في القطاعات الانتاجية”، وتابع “مهما يكن من أمر، فإنّ التهديدات لا تخيف الجنوبي، ولن تثنيه عن تجاوز الصعاب والتوجّه صوب التطلّع نحو نفض الغبار واعادة الاعمار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام