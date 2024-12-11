بوشكيان: لتعويض أصحاب المصانع المدمرة والمتضررة جراء العدوان الاسرائيلي

دعا وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جورج بوشكيان “لتفعيل القطاع الصناعي والتعويض لأصحاب المصانع المدمرة والمتضررة جراء العدوان الاسرائيلي كي تعود إلى دورة الإنتاج”.

وأشار بوشكيان في حديث له الاربعاء الى “أهمية تجهيز الوزارة بالمكننة اللازمة لتصبح المعاملات إلكترونيا”.

من جهة ثانية، استقبل بوشكيان الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، في حضور المديرة العامة لوزارة الصناعة شانتال عقل.

وخلال اللقاء تم البحث في تفعيل دور منظمات الأمم المتحدة ليكون أكثر إنقاذيا وحيويا ومساعدا ومؤّمنا لحاجات اللبنانيين الأساسية، لا سيما العائدين الى بلداتهم وقراهم المدمرة والمنكوبة، في وقت يمر لبنان في أزمة وضيقة اقتصادية ومالية صعبة جدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام