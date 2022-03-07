الدفاع الروسية تعلن فتح 6 ممرات إنسانية في أوكرانيا بما فيها من كييف (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2022 - 11:44

الدفاع الروسية تعلن فتح 6 ممرات إنسانية في أوكرانيا بما فيها من كييف (سبوتنيك)

منذ 45 mins 7 March، 2022
أخبار موقع المنار

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