الدفاع الروسية تعلن فتح 6 ممرات إنسانية في أوكرانيا بما فيها من كييف (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2022 - 11:44
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السلطات اللبنانية تعلن إجلاء كافة اللبنانيين من بولندا ورومانيا وأنها تتابع أوضاع العالقين في أوكرانيا حتى إجلائهم بسلام
النائب حسن عز الدين: سنخوض المعركة الانتخابية بمسؤولية وطنية وأخلاقية
التلفزيون السوري : وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان صهيوني يستهدف المنطقة الجنوبية
المتحدث باسم حماس حازم قاسم: إعدام الفتى يامن جريمة حرب مكتملة الأركان تعكس حقيقة الوجه الإرهابي للاحتلال وقادته
حركة الجهاد الاسلامي تحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق الفلسطينيين
مسيرات حاشدة في عدد من المحافظات بعنوان "حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي وخيارنا إعصار اليمن"
بيان مسيرة صعدة: إغلاق ميناء الحديدة جريمة حرب مشهودة ونحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الصمت إزاء هذه الجريمة
تتواصل العملية العسكرية الروسية لليوم الثاني عشر على التوالي
الدفاع الروسية: وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية
ألمانيا تعارض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا: إذا انطفأت الأنوار لدينا لن تتوقف الدبابات
الخارجية الصينية: سنواصل دعمنا للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وملتزمون بالصداقة مع روسيا
وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة للقيام بالوساطة اللازمة لحل الأزمة الأوكرانية
ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت الى 139 دولار للبرميل في اعلى مستوى منذ سنوات
سعر الغاز في البورصة الأوروبية يسجل رقما قياسيا مقتربا من 3000 دولار لكل ألف متر مكعب
الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين من أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية عاودت التقدم نحو مدينة ميكولايف
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: المفاوضين يقيّمون العناصر الجديدة التي أثرت على المحادثات في فيينا
الخارجية الايرانية: الحوار في فيينا يسير بشكل طبيعي ونتفهم توجهات روسيا التي كانت بناءة للوصول لاتفاق شامل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين من أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الروسية عاودت التقدم نحو مدينة ميكولايف
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
بوتين: تعليق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ممكن فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية
الخارجية الصينية تحذر أمريكا من صب الزيت على النار في أوكرانيا
ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت الى 139 دولار للبرميل في اعلى مستوى منذ سنوات
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في "يوم الجريح المقاوم" عند الساعة 3:30 من عصر الثلاثاء المقبل
رئيس وزراء اليابان يرفض فكرة الاستخدام المشترك للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية حول زيارة وفد أمريكي إلى تايوان: قرار الشعب الصيني في حماية سيادته الوطنية قوي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية تعلن فتح 6 ممرات إنسانية في أوكرانيا بما فيها من كييف (سبوتنيك)
منذ 45 mins
7 March، 2022
اخبار اوكرانيا
الدفاع الروسية
ممرات انسانية
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