البرلمان الأوكراني يدعو المجتمع الدولي لتشديد العقوبات على المؤسسات الروسية

دعا مجلس النواب الأوكراني (الرادا) الجمعة الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، و المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على المؤسسات الروسية، وحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها.

وطالب المجلس في وثيقة نشرت على موقعه “توسيع قائمة الكيانات القانونية الخاضعة للعقوبات لتشمل جميع المؤسسات الروسية والبيلاروسية في القطاع العام للاقتصاد، بما في ذلك غازبروم، وروسنفط وروساتوم، والسكك الحديدية الروسية، وروسكوسموس، وفروعها، والكيانات القانونية التي تملك فيها هذه الشركات حصة من الحقوق (رأس المال)؛ حظر إنشاء مشاريع مشتركة مع هذه الشركات، وكذلك حظر تنفيذ مشاريع مشتركة (بما في ذلك تلك التي بدأت بالفعل في وقت سابق)، وحظر مشاركة هذه الشركات في المشتريات العامة”.

كما طالب “بفرض حظر على عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات الجوية والطائرات التي يملكها أو يشغلها أو يستخدمها مواطنو روسيا وجمهورية بيلاروس”.

كذلك ناشد البرلمان الأوكراني( الرادا) الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لمنع مواطني روسيا وبيلاروس من الحصول على تأشيرات جديدة دراسية وسياحية وتجارية.

المصدر: روسيا اليوم