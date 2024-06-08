سيناتور أمريكي: واشنطن “تطلق النار على نفسها” من خلال فرض العقوبات

صرح عضو مجلس النواب الأمريكي توماس ميسي بأن الولايات المتحدة “تطلق النار على قدميها” من خلال فرض العقوبات على دول أخرى بما فيها روسيا.

وقال ميسي في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: “في لحظة ما ستتوقف (الدول الأخرى) عن استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية. رأيت مقابلتك مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين… وقال الحقيقة التي تنحصر في أنه قبل فرض العقوبات على روسيا كان 70% من كل تحولاتها بالدولار الأمريكي وبعد فرضها انخفض هذا المؤشر إلى أقل من 20%. والمفارقة هي أننا مع كل هذه العقوبات نطلق النار على قدمينا”.

كما وصف خطط الإدارة الأمريكية لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها غير أخلاقية، موضحا: “هذه سرقة. وهذا أمر غير أخلاقي. ولكن حتى إذا لم تهتم بأخلاق أو عدم أخلاقية هذا الإجراء، فإنه قصير النظر”.

من جانبه عبر تاكر كارلسون عن ثقته بأن واشنطن من خلال أعمالها “ترسل (للعالم) إشارة واضحة على أن الدولار ليس عملة آمنة”. وأضاف: “إن الدولار هو عملة احتياطية لأنه ملاذ آمن، ولأننا (الولايات المتحدة) بلد مستقر ولا ننوي استخدام الدولار كسلاح وبالتالي إطلاق النار على أنفسنا. ولكن فجأة نفعل ذلك”.

المصدر: وكالة تاس