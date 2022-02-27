النخالة: إطلاق النار على الشيخ خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الصهيونية

اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إطلاق النار على القائد خضر عدنان جريمة واضحة تقف خلفها المخابرات الصهيونية.

وأكد النخالة في تصريح مقتضب له مساء السبت أن الاعتداء على الشيخ عدنان هو اعتداء على حركة الجهاد وعلى كل مجاهد فيها وسنتصرف بناء على ذلك.

يشار الى أن الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين خلال تواجده في مدينة نابلس.

كما أصدرت كتيبة جنين مساء السبت بياناً أدانت فيه اطلاق النار الذي تعرض له الشيخ عدنان.

وطالبت بمحاسبة هذه الفئة الضالة والمأجورة حتى لا تعاد تلك الحادثة.

المصدر: فلسطين اليوم