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February 22 2022 - 16:54

ملفات تنموية وبلدية في اجتماع تكتل بعلبك الهرمل ووزير المالية

منذ 19 mins 22 February، 2022
تكتل بعلبك الهرمل
لبنان

ملفات تنموية وبلدية حملها وفد تكتل نواب بعلبك الهرمل الى وزير المالية يوسف الخليل..  الوفد الذي ضم عددا من نواب التكتل ومسؤولي العمل البلدي في حزب الله وحركة أمل ورؤساء البلديات في البقاع، شدد على ضرورة دفع مستحقات عائدات الصندوق البلدي المستقل وضرورة تحويل هذه الاموال في وقت قريب، كما بحثوا انعكاس موازنة 2022 على ميزانيات البلديات.

وبحث المجتمعون الصيغ المطروحة لتمويل مخصصات بدل النقل والمساعدات الاجتماعية لموظفي البلدية أسوة بقطاع موظفي القطاع العام

وأعلن رئيس التكتل عن تحضير ورشة عمل لاتحادات البلديات بمبادرة من حزب الله وحركة أمل ، تضم وزراء المالية والداخلية ولجنة المال والموازنة والادارة اوالعدل لمناقشة القضايا المعيشية لعشرات الالاف من موظفي البلديات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة جراء تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.

المصدر: المنار

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