مساعد وزير الطرق الايراني: مشروع قيد البحث لانشاء نفق بحري بين ايران وقطر

أعلن مساعد وزير الطرق واعمار المدن في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اكبر صفائي إنه سيتم خلال زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إلى الدوحة توقيع 3 اتفاقيات في مجالات الجو والبحر والموانئ، لافتا الى مشروع قيد البحث لإنشاء نفق بحري بين ايران وقطر.

وأشار صفائي الى الاجتماعات المشتركة للوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق واعمار المدن الايراني مع وزير النقل القطري ومؤسسة الشؤون البحرية والموانئ في هذا البلد. وقال إن وزارة الطرق واعمار المدن تحضر لأربع اتفاقيات، في القطاع الجوي، والقطاع البحري، ومجال الموانئ، وإنشاء نفق تحت البحر بين إيران وقطر، ويعد مشروعا فريدا من نوعه يربط ميناء دير في بوشهر مع قطر.

وأضاف صفائي “نحن نجري المفاوضات والمشاورات، وستقدم مؤسسة الموانئ الاتفاقيات الثلاث تحت إشراف وزير الطرق حتى يتم التوقيع عليها بشكل نهائي في حضور الرئيس الايراني”.

واشار الى ان هذا النفق من شأنه ان يربط جميع دول الشمال وأوروبا وبحر قزوين والشرق والغرب بطرق برية وسكك حديد. وقال: إن هذا المشروع هو تطور كبير لقطر والجمهورية الإسلامية الايرانية لربط الخليج بالشمال والجنوب وإقامة اتصال واسع مع غرب آسيا وبحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر المشروع المذكور خطوة كبرى بالنسبة للبلدين، مضيفا أن جزءا من هذه الاتفاقية يتعلق بالمنطقة البحرية وفي نفس الوقت يحتوي على قسم للطرق والسكك الحديد، ولهذا السبب سيتم تشكيل لجنة مشتركة وسيتم التوقيع عليها عند انتهاء المحادثات بين الجانبين.

ويزور وزير الطرق واعمار المدن الايراني قطر على رأس وفد يضم المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية بهدف تطوير المواصلات البرية والموانئية والبحرية والجوية بين البلدين.

وبدأ الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي اليوم الاثنين زيارة الى الدوحة وسيتم بحضوره التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: وكالة ارنا