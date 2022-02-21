السيد رئيسي: زیارتي لقطر تأتي في إطار تفعيل أولوية دول الجوار في السياسة الخارجية

قال الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي إن زيارته لقطر تهدف إلى تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وأشار الرئيس الإيراني قبيل مغادرته إلى الدوحة، اليوم الاثنين، الى أن هذه الزیارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، موضحا أن الهدف الأول لهذه الزیارة هو تعزیز العلاقات الثنائية مع دولة قطر الشقيقة والجارة.

ولفت الى ان الهدف الثاني لها هو المشاركة في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز التي تستضيفها دولة قطر.

وأكد السيد رئيسي أن زيارته لقطر تأتي في اطار تفعيل دبلوماسية أولوية دول الجوار، خاصة دول الخليج، واستخدام قدرات هذه الدول لتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وحول حقل الغاز المشترك بين ايران وقطر، قال الرئيس الإيراني إن مستوى تعاوننا مع الدوحة في مجال الطاقة مرتفع للغاية وسنجري مفاوضات مع الجانب القطري تتناول الاقتصاد وقطاع الطاقة.

واعتبر السيد رئيسي أن تعزیز تعاون إيران مع جمعية الدول المنتجة والمصدرة للغاز هدفاً آخر لزیارته لقطر، مضیفا إن تشكيل هذه الجمعیة كان بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونحن من مؤسسيها.

واضاف ان إيران وقطر وروسيا هي أهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، لافتا الى ان المفاوضات التي يمكن أن نجريها في القمة يمكن أن تكون خطوة مهمة للغاية لتعزیز التعاون بين الدول التي تنتج وتصدر الغاز.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في عقد اللقاءات الثنائية مع الدول المشاركة في القمة خلال هذه الزیارة.

المصدر: وكالة ارنا