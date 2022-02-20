تعاون إيراني برازيلي في مجال زيادة التجارة للمنتجات الزراعية

قالت وزيرة الزراعة البرازيلية في إشارة إلى بداية فصل جديد في العلاقات بين إيران والبرازيل: الظروف مهيأة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الزراعة”.

و أشارت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا، في الاجتماع المشترك لتطوير التعاون الزراعي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والبرازيل، إلى فصل جديد في العلاقات الإيرانية البرازيلية وزيادة الصادرات من المنتجات الإيرانية إلى البرازيل. كما قالت نأمل في زيادة الاستثمار في الزراعة بين البلدين.

واقترحت وزيرة الزراعة البرازيلية الى تشكيل لجنة استشارية بين الوزارتين لزيادة الأنشطة في مجال الزراعة، مضيفة إن “العلاقات الزراعية الإيرانية-البرازيلية لم تعتمد قط على العلاقات السياسية، ونحن الآن في مرحلة يمكننا فيها إقامة شراكة جادة مع إيران في هذا الصدد” .

وأضافت كريستينا إلى أن إيران أصبحت قوية للغاية في مجال المنتجات الزراعية في السنوات الأخيرة، موكدتا “لقد حاولت البرازيل أيضًا أن تصبح واحدة من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية في العالم في الخمسين عامًا الماضية”.

وردا على طلبات وزير الجهاد للزراعة الإيراني بزيادة تصدير منتجات البستنة إلى البرازيل، قالت كريستينا: “لقد قمت بتدوين كل هذه الحالات وعندما أعود إلى البرازيل، سأراجعها وأعطيكم إجابه.”

في إشارة إلى زيارتها إلى مدينة شيراز، قالت وزيرة الزراعة البرازيلية: “زيت الزيتون من السلع التي يمكن لإيران تصديرها إلى البرازيل، ورأيت في شيراز مختلف المنتجات التي تم استخلاصها من الزيتون، ويمكنني أن اقول ان البرازيل سوق جيد لهذه المنتجات.

المصدر: وكالة مهر