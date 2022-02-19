وزيرا خارجية ايران وقطر يتباحثان حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيارة السيد رئيسي للدوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2022 - 13:46

وزيرا خارجية ايران وقطر يتباحثان حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيارة السيد رئيسي للدوحة

منذ 28 mins 19 February، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: فارس

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