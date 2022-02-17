موظفو الادارة العامة اعتصموا امام مدخل سراي طرابلس رفضا لمشروع الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 11:00

موظفو الادارة العامة اعتصموا امام مدخل سراي طرابلس رفضا لمشروع الموازنة

منذ 27 mins 17 February، 2022
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لبنان

نفذ موظفو الادارة العامة اعتصاما امام مدخل سراي طرابلس رفضا لمشروع الموازنة الذي قررته الحكومة اللبنانية، بمشاركة نقيب الأطباء سليم ابي صالح والاتحاد العمالي العام برئاسة شادي السيد، الذي طالب باعطاء الموظفين حقوقهم كاملة. وأعلن تضامنه مع موظفي قصور العدل والنيابة العامة. ولفت إلى أن الكلام لم يعد يفيد في هذه المرحلة فقد شبعنا كلاما.

بدوره، اعتبر ممثل الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ابرهيم نحال ان مشروع الموازنة الجديد هو مشروع إعدام لذوي الدخل المحدود وكل موظف. وأكد انه لا تغيير دون التحرك بوجه السلطة، داعيا جميع النقابات لرفع الصوت حتى إسقاط البنود الحكومية الجائرة.

المصدر: موقع المنار

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