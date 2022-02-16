عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 16 شباط 2022

العناوين

الأخبار

– سلامة يفرّ من وجه العدالة… بحماية عماد عثمان

– بعد سقوط خطة التعافي… خطة الكهرباء سقطت أيضاً؟ ميقاتي بلا إنجازات

– الآن أُعرّيكم

– اقتراح «تطيير سقف الأقساط» أمام اللجان المشتركة… عنوة!

البناء

– بوتين يربط النزاع مع الغرب من بوابة ألمانيا… وشويغو يلتقي الأسد مواصلاً المناورات

– الحكومة تستعيد توازنها… وتطلق صفارة الانتخابات… وعرض روسيّ استثنائيّ

– تجاذب أمنيّ وسجال سياسيّ حول ملاحقة سلامة… والسيد نصرالله اليوم لنقاط على الحروف

الديار

– الحكومة تقرّ تمويل الانتخابات وتتجاوز «قطوع» الكهرباء

– كباش الرئيس عون ــ سلامة يُهدّد بهزة ماليّة وأمنيّة

– تحقيقات المرفأ الى الواجهة من جديد.. البيطار يُحرّك ملفه قريباً

النهار

– “قضاء” العهد و”جهازه” يطاردان رياض سلامة!

– هدية بوتين لشولتس…. خطوة إلى الوراء في أوكرانيا

– أردوغان يحض رجال الأعمال الإماراتيين على تطوير الاستثمارات والتجارة مع تركيا

الجمهورية

– انفجرت كهربائياً.. وتوترت قضائياً

– هكذا تحوّط التجار للدولار الجمركي

– هل بدء عون مسار التمديد؟

اللواء

– جمهورية الرعب البوليسي: رياض سلامة مطارداً!

– دياب يتهم عون بالتفريط بالثروة الوطنية.. وخطة الكهرباء: التغذية قبل الزيادة

– روسيا تسحب قوات من الحدود الأوكرانية وشولتس بمهمة دبلوماسية في موسكو

– السعودية ندعم جهود واشنطن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

الاسرار

البناء

– قالت جهات معنية بالانتخابات النيابية إن الذين قرروا من نواب تيار المستقبل ترشيح أنفسهم بصورة منفردة خرجوا بارتياح بعد لقائهم الأخير مع الرئيس سعد الحريري الذي كان مريحاً لهم أكثر من اللقاء السابق، لكنهم فوجئوا بتعميم لاحق يبلغهم بأن تيار المستقبل سيعلن فصل أي مرشح

– قال مرجع دبلوماسي سابق إن كل ملفات المنطقة رغم سخونتها وعدم سهولة التوصل فيها إلى حلول قد فقدت القدرة على تشكيل صاعق لتفجير كبير يقطع مسارات السياسة التي ستنطلق مع توقيع طهران وواشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي باستثناء الوضع في فلسطين الذي يمكن أن يجر الى حرب كبرى

النهار

– لا تزال الإتصالات مستمرة على صعيد الترشيحات المسيحية في الجبل، بين أخذ وردّ وحسابات انتخابية، تجري وفق ميزان الذهب لعدم خسارة أيّ مقعد من قِبل حليفين بارزين

– دعا مرجع سياسي نوّابه وقياديي حزبه لعدم الردّ على كلام مسؤول حزبي رفيع، لجملة اعتبارات سياسية وأمنية وانتخابية

– تتواصل الإتصالات على خط مرشّح شيعي توافقي جبيلي مع قطبين سياسيين في بلاد جبيل ‒ كسروان، وذلك، لقطع الطريق على أيّ مرشّح لـ”حزب الله”.

الجمهورية



– يجري التفاوض بين نائب كسرواني حالي ونائبين سابقين عن منطقة جبيل للتعاون انتخابياً.

– لم يحسم حزب مؤثر موقفه من دعم تيار حليف له في ملف أساس، وفي كل الحالات يرى أن تحقيقه متعذر.

– توسعت رقعة التكهنات في تفسير خلفيات خطوة احد المسؤولين السابقين الذي تولى الرد على موقف مرجع كبير بما لا يتلاقى ومواقف مرجعيته السياسية

اللواء

– تخشى أوساط دبلوماسية من سيناريو خطير يسبق اجراء الانتخابات أو يليها مباشرة إذا حدث خلل في اجرائها أو في النتائج

– أصيب وزير معني بخطة الكهرباء بذهول إلى حدّ يدعو «للشفقة» عندما سئل عن كيفية زيادة التعرفة، قبل زيادة التغذية!

– تتبع مرجع كبير مباشرة تفاصيل ما كان يحصل بالنسبة لتوقيف رياض سلامة، لجهة عدم السماح بحصول ما لا تحمد عقباه.

المصدر: صحف