لقاء علماء صور: نشدد على ضرورة فهم دوافع الثورة الاسلامية

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، ان “انتصار الثورة الاسلامية في ايران أعاد الامل في نصرة الشعوب والاحرار في العالم، بعدما كان الاستبداد الاميركي والصهيوني هو المسيطر على الشعوب ومقدراتها في المنطقة”.

وتابع: “إننا نشدد على ضرورة فهم دوافع الثورة الاسلامية والتي انطلقت من الحفاظ على سيادة الدول ونشر العدل والعدالة بعدما ملأها الاستكبار العالمي ظلما وجورا”.

كلام الشيخ ياسين جاء في احتفال أقيم لمناسبة ذكرى ولادة الامام علي، وذكرى الشهداء القادة، وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، في مسجد المدرسة الدينية في صور، في حضور علماء وفاعليات من مدينة صور والجوار وجمع من الأهالي.

وقال الشيخ ياسين “إن المقاومة التي وضع بذرتها الامام الصدر ودعمتها الجمهورية الاسلامية استطاع رجالها وقادتها ان يفشلوا المشروع الصهيواميركي بهزيمتهم وقهرهم الجيش الذي قيل انه لا يقهر، وهم اليوم بقيادة السيد نصر الله يحمون سيادة لبنان ويحافظون على ثرواته وحافظوا على لبنان كما اراده الامام الصدر وطنا نهائيا لجميع ابنائه وطوائفه من خلال التصدي للجماعات التكفيرية والارهابية التي حاولت العبث بلبنان فكان التحرير الثاني”.

وختم مطالبا المسؤولين بان “يكونوا على مستوى تضحيات مقاومي لبنان وصمود ابنائه والعمل الجاد لاصلاح الفساد الذي كان أحد ادوات المشروع الصهيواميركي في زرع الفتن في المنطقة وتركيع الناس واذلالهم وذلك بان يسارعوا الى وضع الحلول الناجعة وليس طرح الشعارات الفارغة والاهتمام بمقعد نيابي هنا او هناك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام