فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تقمع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس بالمياه العادمة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 20:46

فلسطين المحتلة : قوات الاحتلال تقمع الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس بالمياه العادمة (فلسطين اليوم)

منذ 50 mins 13 February، 2022
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