العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 13 2022 - 14:00
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
مواجهات بين المقدسيين وقوات العدو التي تحمي اقتحامات المستوطنين الصهاينة لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة
قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لاعتداءات المستوطنين في حي الشيخ جراح
إصابة مستوطن صهيوني بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
لجان المقاومة: عمليات الدهس والطعن وإطلاق النار في القدس والضفة دليل على تنامي وتصاعد العمل المقاوم بوجه العدو المجرم
الجهاد الإسلامي: نحذّر الاحتلال من تفجير الأوضاع برمتها ونحمّله كامل المسؤولية عما يتعرض له أهالي الشيخ جراح
حماس: هجوم المستوطنين على أهلنا في حي الشيخ جراح هو عدوان سافر ولعب بالنار في القدس التي تشتعل لأجلها كل فلسطين
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: اعتداءات على الأسرى بمعتقلي عوفر ومجدو والحركة الأسيرة متحدة ومستمرة بصد عدوان إدارة السجون
لجنة الطوارئ في سجون الاحتلال: المعركة مستمرة حتى تتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها التعسفية
لجنة الطوارئ في سجون الاحتلال: ندعو شعبنا لأوسع مشاركة في يوم الغضب الإثنين بالتزامن مع إضراب شامل في السجون
الشيخ نبيل قاووق: حزب الله حريص على فعالية واستمرارية جلسات الحكومة ولذلك اعترض على طريقة إقرار مشروع الموازنة
النائب ابراهيم الموسوي: الأميركي قدم الوعود في موضوع استجرار الغاز والكهرباء وهو اليوم يتراجع عنها ويربطها بترسيم الحدود
الوزير محمد المرتضى: عماد مغنية معراج لبنان من دركات الهزائم إلى قمم النصر وثقافة العزة والكرامة الوطنية هي التي ستنتصر
مسيرات في عدد من المناطق البحرينية عشية الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق ثورة 14 فبراير
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي
الرئيس الأوكراني يطالب بتقديم أدلة على مزاعم تخطيط روسيا لغزو بلاده في 16 شباط/فبراير الجاري
وزير الخارجية الأميركي: على موسكو خفض التصعيد إذا أرادت المضي قدماً في المسار الدبلوماسي بشأن أوكرانيا
وزير خارجية فنلندا: مستعدون للتعاون مع تركيا في حل الأزمة الروسية الأوكرانية
محتجون كنديون يواصلون إغلاق جسر يربط البلاد بالولايات المتحدة رفضاً للقيود الصارمة التي تفرضها الحكومة لمواجهة كورونا
الجيش الياباني: العثور على جثة أحد الطيارين اللذين فقدا قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهما عن الرادار خلال مهمة تدريبية
البرازيل: مقتل شخص بالرصاص في أحداث شغب في ساو باولو بعد نهائي كأس العالم للأندية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي: الأسرى يتحركون بقيادة واحدة وخطاب واحد بالرفض والتمرد وإرادة المقاومة
الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد: إن لم يتراجع السجان عن عدوانه الجديد فانتظروا المواجهة الكبرى خلال شهر رمضان
مقاومون فلسطينيون في جنين والقدس ينفذون عمليات استهدفت قوات العدو تخللها إطلاق نار وعمليات تحطيم وحرق منشآت
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: تعيين ضابط إسرائيلي في البحرين سقوط وطني وسياسي واعتداء على سيادة البحرين
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
أميركا وبريطانيا والنرويج يطلبون من رعاياهم مغادرة أوكرانيا فورا
الاتحاد الأوروبي يوصي موظفيه غير الأساسيين في كييف بمغادرة أوكرانيا
ارتفاع سعر خام برنت 3 دولارات ليبلغ سعر البرميل 94.44 دولار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد وتوقعات بظهور المزيد من السلالات المتحورة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية العراقية
منذ 2 ساعة
13 February، 2022
العراق
المحكمة الاتحادية
هوشيار زيباري
التعليقات
ذات صلة
العراق: المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية
المحكمة الاتحادية العراقية تعقد جلسة للبت في الدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية (وكالة يونيوز)
العراق يعتزم إرسال وفد أمني إلى روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة (سبوتنيك)
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح