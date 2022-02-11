العدو الاسرائيلي اعتدى على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل، خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم(بالضفة المحتلة) الأسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيوني.

وأفادت ان “مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر (13 عاما)، وتم نقله الى المستشفى”.

وأشارت المصادر إلى أن “المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدا بجريمة إعدام الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس، ونصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد”.

المصدر: وكالة وفا