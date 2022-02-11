أبو شقرا: باخرة المازوت باشرت التفريغ

أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، “ان باخرة المازوت التي تعرضت لعطل في عمشيت الاحد الماضي باشرت التفريغ بعد اتصالات عدة لحلحلة هذا الامر”.

وناشد المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب “الاخذ في الاعتبار موضوع الرسم الجمركي على مادة البنزين بعد اقرار الموازنة اعتماد سعر صيرفة للرسوم الجمركية بدل 1500 ليرة، لان اي ارتفاع في سعر البنزين سيتحمله المواطن الذي لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الاعباء، وكذلك اصحاب المحطات والموزعين لن يتحملوا اي رسم اضافي او اي زيادة في الاسعار”.

وأشار الى ان “سعر صفيحة البنزين وصل الى عتبة 360000 ليرة، فضلا عن ارتفاع سعر النفط عالميا وارتفاع سعر صرف الدولار في لبنان”، مؤكدا ان “الوضع لا يتحمل المزيد من الزيادات خصوصا وان سعر النفط العالمي قد يشهد ارتفاعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام