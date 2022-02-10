الامواج العاتية اودت بحياة صياد والسيول اتلفت المزروعات والثلوج عزلت قرى

يستمر تأثير المنخفض الجوي على مختلف المناطق، حيث هطلت الامطار بغزارة واجتاحت السيول المزروعات ورفعت منسوب الانهر، والثلوج تساقطت بكثافة على المرتفعات وعزلت قرى وقطعت طرقا، فيما الرياح القوية والامواج العاتية اودت بحياة صياد قضى غرقا قبالة شاطىء العريضة. وذلك بحسب ما افادنا به مندوبو “الوكالة الوطنية للاعلام”.

راشيا

ففي راشيا والبقاع الغربي، في البلدات التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر بلغت سماكة الثلوج ال40 سنتمترا، واعتبرت معزولة قرى عيحا، عين عطا، ينطا، دير العشاير، كفرقوق ،لبايا وميذون.

اما الطرق الرئيسية التي تربط البقاع الاوسط بالبقاع الغربي وراشيا لاسيما المصنع /راشيا والمرج/جب جنين/القرعون وقب الياس /صغبين مشغرة فتعتبر سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي، فيما الطرق التي باتت بحكم المقطوعة هي : عين عطا /شبعا،كفريا/الشوف وميذون/جزين.

كما تعمل جرافات وزارة الاشغال وفوج الثلوج التابع لحزب “الاتحاد” على فتح الطرق وفك عزلة القرى.

وقد ذكرت مصادر في مصلحة الليطاني ان مياه المتساقطات وذوبان الثلوج رفعا من منسوب بحيرة القرعون الى جانب تدفق المياه في مجرى نهر الليطاني بشكل ملحوظ، ما يبشر بالخير لجهة انتاج الكهرباء في المعامل وري الاراضي الزراعية .

الهرمل

وفي الهرمل، قطعت الثلوج الطرق الجبلية بدءا من 1500 متر، وخصوصا طريق الهرمل الضنية والهرمل مروحين مشمش قضاء عكار.

عكار

وقد سجلت الساعات الماضية امطارا غزيرة ورياحا قوية في مختلف المناطق العكارية ساحلا ووسطا ، فاغرقت الحقول والطرق ورفعت منسوب مياه الانهر بشكل ملحوظ.

وقد الحقت الرياح اضرارا بالبيوت الزراعية المحمية وباشجار الحمضيات في سهل عكار، فيما تساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات الجبلية ابتداء من 1000 متر .

وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان “جرافات وزارة الاشغال ، باشرت منذ الصباح العمل على فتح طريق مشمش فنيدق القموعة، حيث بلغت سماكة الثلوج في بلدة فنيدق نحو ال10 سنتمترات وعلى طريق القموعة اكثر من 40 سنتمترا. وتبعا لذلك، فان معظم الطرق الجبلية على ارتفاع 1200متر وما فوق غير سالكة وبخاصة طريق مشمش البويدرات مرجحين الهرمل،وطريق القموعة – الهرمل، والقموعة – الشنبوق القبيات، وكذلك طريق القبيات الرويمة البستان بيت جعفر”.

ولفت الى ان “العاصفة ما زالت مستمرة، وتمنى على السائقين توخي الحذر بسبب تكون الجليد على الطرق الجبلية ليلا ومع ساعات الصباح الاولى.

العريضة

من جهة ثانية، ادت الامواج العاتية بفعل الرياح الهوجاء التي تضرب الشاطئ الشمالي قبالة بلدة العريضة الحدودية الى وفاة احد صيادي السمك غرقا في البحر صباح اليوم، حيث كان على متن مركبه برفقة شقيقيه اللذين عملا على اخراجه من المياه بصعوبة كبيرة، ونقلاه الى مستشفى الخير في بلدة المنية .

وقد تعرض الصياد لضربة على رأسه اثر تطاير غطاء محرك المركب بفعل قوة الرياح ليسقط في البحر فاقدا للوعي ما تسبب بوفاته غرقا.

صور

كذلك، ادت الأمطار الغزيرة التي هطلت في صور منذ ليل امس، الى تشكيل مستنقعات مائية في العديد من الشوارع وعند المدخل الحنوبي للمدينة خصوصا، مما اعاق حركة المرور واستدعى تدخل رجال المدني لسحب السيارات العالقة.

اما حبات البرد فقد الحقت اضرارا في الحمضيات وبساتين الموز والخيم البلاستيكية.

النبطية

وفي النبطية، هطلت الامطار بغزارة على المنطقة وفي إقليم التفاح، مصحوبة بعواصف رعدية وضباب كثيف على المرتفعات حجب الرؤية واعاق حركة السير ، وخصوصا على طرقات إقليم التفاح والنبطية – الخردلي.

وشكلت المياه المتساقطة سيولا، جارفة معها الاتربة على طرقات حبوش – دير الزهراني وكفروة وعلى طريق كفرتبنيت النبطية الفوقا وعلى طريق حاروف الدوير، كما تفجرت الينابيع في أعالي إقليم التفاح وفي نبع الطاسة وتدفقت في مجرى نهر الزهراني الذي فاضت مياهه على جانبيه لأول مرة، كما فاضت مياه نهر الليطاني عند الخردلي.

الكورة

وتسببت الامطار الغزيرة في الكورة، بانجارافات في التربة وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، فيما تسبب وقوع عمود كهرباء في بلدة فيع باتجاه قلحات بزحمة سير في المنطقة وباضرار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام