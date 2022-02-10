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February 10 2022 - 10:06

المصادقة على مصادرة نحو 49 ألف دونم من أراضي كيسان شرق بيت لحم

منذ 31 mins 10 February، 2022
الاحتلال يخطط لتوسيع مستوطنة "افرات" جنوب بيت لحم
عربي وإقليمي - فلسطين

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على قرار المصادرة الذي أعلنت عنه في أيلول/سبتمبر الماضي والمودع في 21/9/2021، بالاستيلاء على 48.700 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وصلولًا إلى مشارف البحر الميت.

وأعلنت سلطات الاحتلال، أن فترة الاعتراضات الأولى والثانية انتهت رغم أنها لم تناقش الاعتراضات وردتها، مشيرةً إلى أنه تم نقل هذه الأراضي إلى ملكية “الدولة”، حيث تسعى لتحويل تلك المنطقة إلى “محمية طبيعية” وتوسيع كيبوتسات زراعية ولمنطقة تتبع لوزارة الزراعة “الإسرائيلية”.

وحسب قرار المصادرة سيتم توسع مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وبناء عنابر وحاويات وبركسات زراعية لصالح المستوطنين وتوسيع الجهة الشرقية الجنوبية من المستوطنة.

ووفق قرار المصادرة يجري التخطيط لبناء منطقة الصناعية التابعة مستوطنة “آبي هناحل” تفوق حجم المستوطنة ذاتها بأكثر من الضعفين.

المصدر: فلسطين اليوم

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