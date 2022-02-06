كورونا في مصر.. تسجيل حصيلة قياسية للإصابات الجديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2298، مقارنة مع 2291 في بيانات الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 437350.

وذكر عبد الغفار أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 39 حالة في إحصائية الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 22877 شخصا.

كما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بخروج 1985 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 369011 شخصا.

وتشهد مصر ارتفاعات مستمرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا على خلفية انتشار سلالة “أوميكرون” التي تعتبر أكثر عدوى من النسخ السابقة.

المصدر: وكالات