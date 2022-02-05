أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم

تتصدر روسيا قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الولايات المتحدة، التي تستهلك قدرا هائلا من إنتاجها المحلي الذي يعد الأضخم عالميا.

وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وتشير التوقعات إلى تضاعف إنتاجها من الغاز الصخري وحده بين عامي 2015 و2040، وفقا لموقع الإحصاءات “ستاتيستا”.

في العقد الماضي، زادت صادرات الغاز من الولايات المتحدة إلى كندا بشكل كبير، بما يتوافق مع طفرة إنتاج الغاز الصخري في أمريكا في أعقاب ركود عام 2008.

ومع ذلك، تتصدر روسيا قائمة المصدرين بإجمالي صادرات يقترب من 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (عبر خطوط الأنابيب أو المسال).

في حين تعد روسيا أكبر مصدري الغاز الطبيعي على الإطلاق، فإنها أيضا أكبر مصدريه عبر الأنابيب، فيما تعد أستراليا أكبر مصدريه في صورته السائلة.

وفيما يلي نظرة على أكبر مصدري الغاز حول العالم من حيث الكمية الإجمالية، وأيضا بشكله السائل أو عبر الأنابيب، علما بأن البيانات المستخدمة تشمل الأرقام النهائية لعام 2020 بأكمله؛ الأحدث.

أكبر مصدري الغاز في العالم

1.روسيا 238.1 مليار متر مكعب (197.7 مليار عبر الأنابيب، 40.4 مليار سائل)

2.أمريكا 137.5 مليار متر مكعب (76.1 مليار عبر الأنابيب، 61.4 مليار سائل)

3.قطر 127.9 مليار متر مكعب (21.8 مليار عبر الأنابيب، 106.1 مليار سائل)

4.النرويج 111.2 مليار متر مكعب (106.9 مليار عبر الأنابيب، 4.3 مليار سائل)

5.أستراليا 106.2 مليار متر مكعب كلها سائلة

6.كندا 68.2 مليار متر مكعب كلها عبر الأنابيب

7.الجزائر 41.1 مليار متر مكعب (26.1 مليار عبر الأنابيب، 15 مليار سائل)

8.نيجيريا 28.4 مليار متر مكعب كلها سائلة

9.هولندا 28.1 مليار متر مكعب كلها عبر الأنابيب

10.إندونيسيا 24.1 مليار متر مكعب (7.3 مليار عبر الأنابيب، 16.8 مليار سائل)

المصدر: سبوتنيك