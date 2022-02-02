ايران تؤكد أنها لم تجر أي محادثات مباشرة مع امريكا في فيينا

وأضاف أن باقري وصف مسار المفاوضات في فيينا بالـ “ايجابي”، مؤكداً أن “الفريق المفاوض الايراني لم يجر لحد الآن اي مفاوضات مباشرة مع امريكا”. ومضى مشكيني بالقول إن “إلغاء كافة العقوبات هو من حق ايران ولكن الطرف المقابل وافق على إلغاء جزء من العقوبات لحد الآن”.

ولفت إلى ان “الظروف باتت مهيأة للتوصل إلى إتفاق جيد على أساس الربح- ربح إلا انه يتوقف على حسن نية الاطراف الغربية ومدى جديتها في هذا المجال”.