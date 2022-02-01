مجلة بريطانية : خطر تكرار الإصابة بـ”أوميكرون ” أعلى 5 أضعاف مقارنة بـ “دلتا” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2022 - 09:02

مجلة بريطانية : خطر تكرار الإصابة بـ”أوميكرون ” أعلى 5 أضعاف مقارنة بـ “دلتا”

منذ 2 ساعة 1 February، 2022
Corona Omicron
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حسب المعلومات التي حصل عليها الأخصائيون من الكلية الملكية في لندن فإن الوقاية من الإصابة بمتحور “أوميكرون” قد لا تفوق نسبة 19%.
وقال العلماء إن خطر تكرار الإصابة بـ”أوميكرون” أعلى بنسبة 5.4 مرة، مقارنة بسلالة “دلتا”.
أفادت بذلك مجلة Express البريطانية نقلا عن دراسة أجراها الباحثون في كلية لندن الملكية. وبحسب العلماء فإن الوقاية من العدوى التي عانى منها المرضى يمكن ألا تزيد عن نسبة 19%.
مع ذلك فإن الدراسة التي أجراها الباحثون في كلية لندن أظهرت أن الإصابة بـ” أوميكرون” يمكن أن تحمي المريض من سلالة “دلتا” كذلك.
يذكر أن العلماء في جامعة “أوريغون” قد شرحوا مَن يمكن أ ان يُمنحوا مناعة خارقة بعد إصابتهم بمتحور” ” أوميكرون” وهم الذين سبق لهم أن تلقوا اللقاح وتعزّز تطعيمهم.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح