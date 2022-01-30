قوات الاحتلال تقمع وقفة تضامنية نظمت في قرية الخان الأحمر جنوبي أريحا ضد اعتداءات الاحتلال بحق أهالي النقب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2022 - 17:44

قوات الاحتلال تقمع وقفة تضامنية نظمت في قرية الخان الأحمر جنوبي أريحا ضد اعتداءات الاحتلال بحق أهالي النقب

منذ 1 ساعة 30 January، 2022
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