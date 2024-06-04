وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن حدث أمني في النقب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2024 - 20:36

وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن حدث أمني في النقب

منذ 24 mins 4 June، 2024
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