ارسلان: لتحمل المسؤولية والذهاب الى حوار لإنقاذ ما تبقى من الدولة

دعا رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان “القوى السياسية والفاعليات كافة، إلى وضع حد لهذا التدهور الفظيع الذي يلحق بالمجتمع اللبناني، ووضع الخلافات السياسية والايديولوجية جانبا”، وتابع “لنذهب الى حوار بين الجميع لإنقاذ ما تبقى من الدولة”.

وأضاف ارسلان الاحد “من أجل كرامة الإنسان اللبناني ولقمة عيشه الكريم، ومن أجل شبابنا والجيل الصاعد الذي يقف أمام أبواب السفارات طالبا الهجرة، ومن أجل موظفي ومعلمي القطاعين العام والخاص وعناصر الجيش والقوى الأمنية المسلحة الذين يضحون بأغلى ما عندهم ويسهرون على أمن وسلامة مجتمعنا، فلنذهب إلى حوار صريح احتراما لذاتنا وضميرنا وحقوق المجتمع اللبناني ومن أجل وقف نزيف المجتمع والإنسان في لبنان”.

وتابع ارسلان “كفى وحرام وألف حرام التجارة بالناس في السياسة وأزقتها الرخيصة”، واضاف “كفى وحرام علينا تجاه الله والدين والأخلاق الشخصية التغاضي عما يحصل”، وقال “لا أحد أكبر من لبنان الوطن والرسالة، ولا أحد أكبر من المواطن كمواطن وكإنسان له كامل الحق”، وأكد “على الجميع أن يتحملوا مسؤولية ما آلت إليه الأحوال في بلدنا الحبيب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام