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January 29 2022 - 18:30

جرافات حزب الاتحاد فتحت طريق عين حرشا ورأس العقبة بتوجيه من حسن مراد

منذ 23 mins 29 January، 2022
جرافات حزب الاتحاد فتحت طريق عين حرشا ورأس العقبة بتوجيه من حسن مراد
لبنان

عملت جرافات فوج الثلوج التابعة لحزب الاتحاد، بعد مناشدات الاهالي في بلدة عين عطا قضاء راشيا لفك عزلة البلدة المحاصرة بالثلوج منذ ايام، وبتوجيه من الوزير السابق حسن مراد، على فتح الطريق الرئيسية لجهة عين حرشا ورأس العقبة، وباشرت ثلاث آليات فتح طرقات الاحياء الداخلية وسط ظروف صعبة للغاية، نظرا لسماكة الثلوج التي قاربت المتر ونصف المتر.
هذا وقد شكر الاهالي “التفاتة الوزير مراد”، الذي اكد ان “فوج الثلوج جاهز للمساعدة في اي قرية من قرى راشيا والبقاع الغربي، مع متابعة برنامج مساعدات الخبز والادوية الذي لم يتوقف منذ أشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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