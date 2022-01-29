اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يطالب الحكومة بعدم إلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2022 - 11:08

اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يطالب الحكومة بعدم إلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة

منذ 34 mins 29 January، 2022
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لبنان

عقد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد لقاء في مقر النقابة بطرابلس ضم أعضاء المجلس التنفيذي ونقباء العمال وارباب العمل في الشمال.

واستعرض الحاضرون ما سرب من إلغاء المادة 124 من مشروع الموازنة المتعلقة بتسديد الديون للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. وطالبوا رئيس الحكومة والوزراء التأكيد على هذه المادة وعدم إلغائها. واعتبروا ان هذه المادة سرقة موصوفة للضمان الاجتماعي والمطلوب تحسين الوضع الاجتماعي بزيادة الاجور وتحسين الاوضاع المعيشية.

وطالب المشاركون بتخفيض كلفة الاستشفاء التي صدرت عن نقابة الأطباء لما لها من تأثير على واقع العمال الاقتصادي.

المصدر: موقع المنار

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