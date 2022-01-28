شركة “غوغل” تعتزم استثمار مليار دولار لدفع جهود رقمنة الهند

تعتزم شركة “غوغل”، استثمار ما يصل إلى مليار دولار بالشراكة مع شركة “إيرتيل” الهندية لتوفير وصول ميسور إلى الهواتف الذكية لأكثر من مليار هندي.

وأوضحت “غوغل”، أن الاستثمار سيساعد الشركات الصغيرة في الهند على تبني الأدوات الرقمية حيث تعمل الهند على تبني التعليم الرقمي والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وسط الوباء.

وأضافت أن الشركتين تخططان أيضا لتطوير برمجيات مشتركة لشبكات الجيل الخامس ومعايير أخرى، كجزء من “صندوق غوغل لرقمنة الهند” الذي تم إطلاقه في عام 2020.

وستدفع غوغل 700 مليون دولار للحصول على حصة 1.28 بالمائة في شركة إيرتيل.

من جهتها، قالت “إيرتيل” في بيان، إنها ستلتزم أيضا بما يصل إلى 300 مليون دولار لاتفاقيات تجارية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وواجهت “غوغل”، مشاكل قانونية مع لجنة المنافسة الهندية التي قالت إن الشركة أساءت استخدام المركز المهيمن لنظام أندرويد الخاص بها في قطاع سوق التلفزيون الذكي.

المصدر: اسوشيتد برس