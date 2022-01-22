مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية اليوم السبت 22-1-2022

من دونِ مقدماتٍ، لا تزال ُدماء ُاليمنيين المسفوكة ُبنار ِالعدوان وحقد ِانظمتِه تتقدم َالاولويات ِالانسانيةِ والاخلاقيةِ مهما توثبَ المضللون للتعمية ِعلى مستوى الاجرام ِالمرتكَبِ وانكار ِالحق ِعلى اليمنيين في دفع مظلوميتهم..

تحت َالحصار ِووسط َقلة ِالامكاناتِ يواصل ُاهل ُصعدة البحث َعن شهدائِهم وجرحاهم بين َركام السجن ِالاحتياطي فاحصَوا منهم اكثر َمن ثمانين َشهيدا ًوقرابة َثلاثمئة جريح ٍاغلبُهم في حال ِالخطر. كل ذلك، لا يهز ُاليمنيين عن خياراتِهم وهم الذين يؤمنون بحكمة ِقيادتِهم على طريق ِالانتصار ِوبحسن ِتدبرِها الرد َوكيف َتثير ُالاعاصيرَ في أعماق العدوان.

في لبنان، تنشط ُالدوامة ُالاقتصادية ُوالمعيشية ُوتشتد ُعلى مشارف ِانعقاد ِالحكومة ِفي جلستها الاثنين َالمقبل لبحثِ جدول ِاعمال ٍابرز ُعناوينِه مشروع ُالموازنة ِوالمنح ُالاجتماعية ُورفع ُبدل ِالنقل.

وفي حين تتكاتف ُالقطاعات ُوالروابط ُوالمؤسسات ُالعامة ُوالادارات ُحول َضرورة ِانصافِها نظرا ًللوضع ِالمعيشي الصعب، يجتمع ُالخبراء ُالاقتصاديون على تصور ٍغير ِمشجع ٍالى الان حول َمسودة ِمشروع ِالموازنة لما فيه من زيادات ٍكبيرة ٍفي الرسوم ، وعدم ِتخصيص ِالوزارات ِالانتاجية ِبموازنات ٍتراعي ضرورات ِالمرحلة، والذهاب ِبعيداً في حماية ِالمصارف ِبدولار ٍعلى الالف وخمسمئة ليرة مقابل َمواصلة ِتصفية ِالودائع ، والتمهيد ِلتضخم ٍغير ِمسبوق.

كل ما قُدم من ارقام ٍالى الان سيكون ُحتما ًمحط َنقاش ٍمستفيض ٍفي جلسات ِالحكومة ِالتي تحاط بعاملِ الضغط ِ الانتخابي، وشروط ِالتفاوض ِمع صندوق ِالنقد الدولي، وهي الشروط ُالتي لا يمكن ُان تكون الاستجابة ُلها على حسابِ المواطنين َوالفقراء ِواجيال ِالشعب..

في مشهد ٍمستقطع ٍ، ومن خارج ِالحراك ِالداخلي، حط َوزير ُالخارجية الكويتي في بيروت بزيارة ٍرسمية استهلها بلقاء ِرئيس ِالحكومة ِنجيب ميقاتي في السراي على ان يستكملها غدا ًبلقاء ِرئيسَي الجمهورية ِومجلس النواب.

المصدر: قناة المنار