وزير خارجية أوكرانيا يقول إن تصريحات برلين حول رفض نقل السلاح لبلاده لا تتفق والوضع الأمني

أعربت أوكرانيا عن رفضها لما وصفته بالتصريحات الألمانية الرافضة لإمدادها بالسلاح وسط التوتر القائم مع روسيا، مؤكدة أن الموقف الألماني لا يخدم الوضع الأمني أو العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، اليوم السبت، عبر (تويتر)، “التصريحات الأخيرة لألمانيا حول عدم إمكانية نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا…وعدم جدوى عودة شبه جزيرة القرم ، والتردد في فصل روسيا عن سويفت منظومة الرموز التعريفية للبنوك لا تتوافق مع مستوى علاقاتنا والوضع الأمني الحالي”.

وأردف، “يجب على الشركاء الألمان وقف مثل هذه الأقوال والأفعال التي تؤدي لتقويض الوحدة وتشجيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن هجوم جديد على أوكرانيا”، وفق تعبيره.

المصدر: وكالة سبوتنيك