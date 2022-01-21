بلينكن: الفرصة لا تزال قائمة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة إن “الفرصة لا تزال قائمة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران”.

وكان بلينكن قال الخميس إنه في الإمكان إعادة إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بعدما تم تحقيق “تقدم متواضع” في المحادثات.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي “إحراز تقدم في المباحثات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي مع إيران”، وشدد على أن “الوقت الحالي ليس مناسبا للتخلي عن التفاوض”.

واستضافت العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل/نيسان الماضي ثماني جولات من المباحثات لاستئناف الاتفاق النووي.

المصدر: روسيا اليوم