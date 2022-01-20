انفجار سيارة مفخخة يستهدف سجنا يحبس فيه عناصر بـ”داعش” شمال شرق سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 22:14

انفجار سيارة مفخخة يستهدف سجنا يحبس فيه عناصر بـ”داعش” شمال شرق سوريا

منذ 59 mins 20 January، 2022
سجن الحسكة
سورية - عربي وإقليمي

 

انفجرت سيارتان مفخختان عند مداخل سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة والذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي ويضم آلافاً من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وذكرت سانا  أن سيارتين مفخختين انفجرتا على التوالي عند بوابات سجن الثانوية الصناعية تلى ذلك سماع إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب لإرهابيي التنظيم التكفيري.

وأضافت  إن الطيران الحربي التابع للاحتلال الأمريكي حلق بكثافة في أجواء الحسكة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق السجن وتم إطلاق قنابل مضيئة.

واوضحت سانا  نقلاً عن مصادر أهلية بالقرب من السجن أن السيارتين المفخختين استهدفتا الجهة الغربية للسجن بهدف إحداث ثغرة في أسواره وبواباته لتمكين إرهابيي “داعش” من الهروب.

المصدر: سانا

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