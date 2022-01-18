الشيخ ياسين: للاسراع بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والسير بمحاسبة من تلاعبوا بالعملة الوطنية

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح “إن خطوة الثنائي الوطني بالعودة الى مجلس الوزراء سحبت البساط من تحت اقدام المغرضين الذين يسعون لاستمرار الشلل في الوطن، تحقيقا لغاية الانهيار التي يريدها المشروع الصهيواميركي”.

واشاد بهذه الخطوة، وتمنى “الاسراع بمناقشة الموازنة تمهيدا لإقرارها للسير في طريق التعافي على كل الصعد”، مطالبا المسؤولين ب”الإسراع لدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والسير بمحاسبة الذين تلاعبوا بالعملة الوطنية كمقدمة لإنهاء معاناة الشعب اللبناني”.

وختم الشيخ ياسين مستغربا “اختراع الأكاذيب من قبل من تنطح واستقبل الاسرائيلي في مرجعيون وإكرامه بضيافة الشاي، طالبا أن يصدقها الشعب اللبناني، والتي تتلخص حول ما يدعيه (الاحتلال الايراني)”، مؤكدا” أن من يستقبل الجيش الذي دمر بيروت وقتل مواطنين، لا يحق له الحديث عن السيادة ومهاجمة دولة صديقة ساعدت اللبنانيين على تحرير أرضهم وبناء ما هدمه العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام