حمية استقبل غريو وسيزور فرنسا قريبا

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية الاثنين سفيرة فرنسا آن غريو مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة فرانسوا دوريكولفيس.

وأعلن المكتب الاعلامي لحمية ان “اللقاء تناول البحث في العلاقات الثنائية بين الجانبين اللبناني والفرنسي وسبل دعم أواصر التعاون وتعزيرها في مجالات عدة، في ظل حرص البلدين على المشاركة في المشاريع الاستثمارية واستفادة لبنان من الخبرات المكتسبة على المستوى الدولي”.

ونوهن غريو “بالقرار الذي اتخذه الثنائي الوطني بالعودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء”، واعتبرت ان “هذا القرار مهم ومسؤول كونه يشكل رسالة ايجابية للمجتمع الدولي”، ولفتت الى ان “هذا القرار تمت متابعته مع أعلى السلطات الفرنسية وانه من الجيد ان يتزامن هذا القرار مع زيارتكم المرتقبة الى فرنسا”، وأكدت أن “هذا القرار له آثار ايجابية على صعيد لبنان واللبنانيين معا”، وأشارت الى ان “العمل الحكومي الجماعي هو أساسي في تفعيل وتسيير عجلة الدولة أفضل من عمل الوزارات كل على حدة، كما ان ذلك سيسهل المناقشات الجارية مع المؤسسات الدولية”.

بعدها توجه حمية الى مقر رئاسة مجلس الوزراء حيث اجتمع مع الرئيس نجيب ميقاتي مطلعا اياه على أجواء لقائه مع غريو التي وجهت للوزير حمية دعوة رسمية من وزير النقل الفرنسي جان باتيست، للإجتماع به يوم الخميس المقبل للبحث في مواضيع عدة.

واشار حمية الى انه “سيقوم بجولة على مرافق فرنسية عدة، انطلاقا من مطار شارل ديغول للإطلاع على احدث التجهيزات التقنية، بالاضافة الى زيارة لمرفأ مرسيليا والشركة الوطنية لسكك الحديد وشركات معنية بالنقل المشترك”.

وتطرق حمية الى ما تمت ‘ثارته اخيرا عن الطائرة اليونانية، وأشار الى أنه “وصله اليوم التقرير الفني الرسمي الذي يؤكد أن الثقب الذي أشير اليه لم ينتج بالمطلق عن رصاصة كما اشار البعض”، وأضاف أنه “طلب من المديرية العامة للطيران في المطار نشر هذا التقرير على الموقع الرسمي لها”، ودعا الى “أهمية التكاتف لتفعيل المرافق العامة وعدم المساهمة بضرب سمعتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام