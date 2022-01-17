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January 17 2022 - 14:06

كلاس نفى كلام وزير الداخلية بشأن تأجيل مباراة النجمة والعهد: القرار النهائي يعود لاتحاد كرة القدم

منذ 35 mins 17 January، 2022
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
وزير الشباب والرياضة جورج كلاس
لبنان

نفى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس ما قاله وزير الداخلية بسام المولوي في حديث تلفزيوني بشأن إلغاء او تأجيل مباراة النجمة والعهد ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام الـ62 لكرة القدم.

وقال الوزير كلاس في حديث صحفي “تواصل معي أكثر من طرف (لم يرغب في الكشف عن هوية اي طرف) والجميع اعرب عن تخوفه من الشحن الذي يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي واحتمال حصول اي مضاعفات على الارض فكان جوابي واضحا وصريحا ان القرار يعود للجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم”.

أضاف: “اجريت اتصالا بوزير الداخلية بسام مولوي للوقوف على رأيه حول المعلومات الامنية المتوافرة لديه عن المباراة والاجواء التي تحيط بها، لكنني لم اطلب الغاء المباراة او ارسال قوة أمنية الى الملعب فهذا ليس من صلاحياتي”.

وتابع كلاس “أعرف جيدا، ان لا صلاحية لوزارة الشباب والرياضة في هذا الموضوع، وأن أي تدخل في هذا الشأن سيعرض لبنان لعقوبات دولية وأنا حريص كل الحرص على كرامة الاتحاد والنوادي واللاعبين”.

ولم ينف كلاس تلقيه اتصالا من رئيس نادي النجمة أسعد صقال، وأكد انه “اجرى اتصالا برئيس نادي العهد تميم سليمان مبديا استعداده للطرفين لتقريب وجهات النظر، كما اتصل برئيس الاتحاد المهندس هاشم حيدر “للوقوف على خاطره والتأكيد ان القرار النهائي يعود للاتحاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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