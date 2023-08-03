الاسمر ووفد من موظفي المعاينة الميكانيكية يبحثان مع مولوي الضرر الناتج من استمرار توقف القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2023 - 14:10

الاسمر ووفد من موظفي المعاينة الميكانيكية يبحثان مع مولوي الضرر الناتج من استمرار توقف القطاع

منذ 2 ساعة 3 August، 2023
بشارة الاسمر
لبنان

زار رئيس الإتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر على رأس وفد من موظفي المعاينة الميكانيكية، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي.

وعرض الوفد، بحسب بيان عن الاتحاد العمالي، “الضرر الناتج عن إستمرار توقف قطاع المعاينة وعواقبها على الموظفين وعلى القطاع بشكل عام، من حيث الحاجة إلى إعادة العمل في هذا القطاع بالسرعة اللازمة، نظرا لأهمية هذا القطاع  على السلامة المرورية بعد إرتفاع نسبة الحوادث، كذلك لحاجة المعدات في المراكز والتي تعود ملكيتها للدولة لصيانة دورية، ومنعاً للتعديات على بعض المراكز ولعودة الموظفين إلى أعمالهم بعد إنقطاع لعام ونصف”.

اضاف البيان “أبدى الوزير مولوي تفهماً وتجاوباً مع المطالب وأجرى الإتصالات اللازمة مع المعنيين في هيئة إدارة السير بهدف الإسراع بالاجراءات اللازمة  لإطلاق مناقصة شفافة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الشراء العام” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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