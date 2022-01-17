نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 8.1% خلال العام الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الاثنين نمو اقتصاد الصين خلال العام الماضي بنسبة 8.1% سنويا.

وبعد تحقيق نمو اقتصادي قياسي بلغ 18.3% خلال الربع الأول و 7.9% في الربع الثاني، شهدت الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في الربع الثالث.

في الوقت نفسه سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا ربع سنوي بمعدل 1.6%، في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 1.1%.

كما سجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا سنويا بمعدل 4% بعد نموه خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4.9% سنويا.

وتجاوزت النتائج بشكل طفيف توقعات المحللين.

المصدر: dpa