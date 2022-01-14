بلينكن: الوقت ينفد وايران تحرز إنجازات في المجال النووي

رأى وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن أنه “لم يتبق سوى بضعة اسابيع لانقاذ الاتفاق النووي مع ايران، ولنرى اذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل”، حسب قوله. وأضاف ان “بلاده مستعدة للجوء الى خيارات أخرى، لم يسمّها، إذا فشلت محادثات فيينا”.

وادَّعى الوزير الاميركي في حديث للاذاعة الأميركية العامة أن “الوقت ينفد وأن الايرانيين يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا لأنهم يتعلمون اشياء ويقومون بأشياء جديدة”، مؤكدا أن “التوصل إلى اتفاق في فيينا سيكون أفضل نتيجة لأميركا وأنه أفضل بكثير أن تتم العودة إلى الاتفاق”.

المصدر: قناة المنار