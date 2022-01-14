الشرطة السودانية تعلن القبض على قاتل العميد علي بريمة

أعلنت وزارة الداخلية في السودان مساء الخميس القبض على المتهم بقتل العميد علي بريمة حماد وإصابة عدد من منسوبي الشرطة.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة أن المتهم أقر بالجريمة وإصابة آخرين من منسوبي الشرطة بالأذى الجسيم وجار تعقب بقية المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن حماد كان قد قتل أثناء “تأدية واجبه” في حماية مواكب المتظاهرين يوم الخميس بالقرب من معمل “إستاك”.

وفي مقطع فيديو متداول وصف بعض أفراد الشرطة المتظاهرين “بالسكارى ومتعاطي المخدرات” وقالوا إنهم قتلوا حماد بطعنتين بالسكين.

وفي وقت سابق اليوم أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع مجددا على آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، ليعود العنف بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات