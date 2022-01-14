القومي استقبل حماس واكدا أمن المخيمات واستقرارها

استقبل منفذ عام بيروت ـ في الحزب السوري القومي الاجتماعي – بطرس سعادة، وناموس المجلس الأعلى سماح مهدي وناظر التدريب في المنفذية، وفداً من حركة المقاومة الإسلامية – حماس في بيروت ضم، عضو القيادة السياسية لحركة حماس مشهور عبد الحليم والمسؤول السياسي في بيروت علي قاسم وعضوي اللجنة السياسية في بيروت إبراهيم الجرايحي وسلامة الزمار.

وتوقف المجتمعون عند الوضع الاقتصادي الضاغط ، وأشادوا بالقرار الصادر عن وزير العمل في ما يتعلق بالعاملين الفلسطينيين في لبنان ، وسجل المجتمعون حرصهم على أمن واستقرار المخيمات،كما أكدوا على تمسكهم باستقرار الوضع في لبنان .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام