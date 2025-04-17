“القومي”: البعض يسعى لفرض سياسة كمّ الأفواه على كل لبناني يرفع راية مواجهة العدو الإسرائيلي

قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الاربعاء “يسعى البعض في لبنان إلى فرض سياسة كمّ الأفواه على كلّ لبناني يرفع راية مواجهة العدوّ الإسرائيلي، سعيًا وراء فرض أمر واقع يقول إنّ الحصار الذي لم يتمكّن العدوّ من فرضه بالحرب سيُفرض بالسياسة”، وتابع “انطلاقًا من هنا، نؤكّد على تضامننا التام والكامل مع رئيس حزب التيّار العربي الأستاذ شاكر برجاوي، الذي يملك تاريخًا مقاومًا بوجه العدوّ، وحاضرًا مليئًا بوقفات العزّ في مواجهة سياسة تهويد لبنان”.

ولفت البيان الى ان “الحملة الموجّهة في السياسة والقضاء تجاه شاكر برجاوي هي حملة يُراد منها النيل من بيئة كاملة ترفض فكرة الإذعان للعدو وأنّ هذه الحملة لن تنجح طبعًا في إسكات أحد”، وأكد أن “لدينا ملء الثقة بالقضاء اللبناني، الذي يضمّ خيرة القضاة المدركين تمامًا لسبل سعي أفرقاء سياسيّين إلى استخدام القضاء وسيلةً للكسب والكيد السياسي، وأنّ العهد الجديد لا يمكن له أن يقبل بهكذا تجاوزات”.

ورأى البيان أن “الموقف من مسألة المقاومة هو موقف واحد لا يتجزأ”، ودعا “اللبنانيين لقطع الطريق على كلّ من تخوّل له نفسه ممارسة الانتقام والتشفّي السياسي”، وتابع “للتذكير لقد مرّ على لبنان عدّة تجارب صعبة وفشل كلّ من راهن على الخارج في تغيير هوية البلد ولن يكون إلّا ما تقرّره إرادة الشعب المحقّة”.

يذكر ان “القوات اللبنانية” تقدمت بتاريخ 14-4-2025 بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بوجه رئيس “التيار العربي” شاكر البرجاوي ردا على مواقفه الوطنية التي سبق ان أطلقها دفاعا عن لبنان ومقاومته ورفضا لكل من يفكر بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام