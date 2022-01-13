وزير الصحة يعلن عن سلسلة خطوات يتم تطويرها في المطار لتنظيم دخول الوافدين إلى لبنان

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في سلسلة تغريدات عن سلسلة خطوات يتم تطويرها في مطار رفيق الحريري الدولي لتنظيم دخول الوافدين إلى لبنان والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. وأبرز هذه الخطوات القبول باختبار Rapid Ag أجري خلال أربع وعشرين ساعة من مغادرة الوافدين الملقحين، فضلا عن السعي لتبليغ من قاموا بفحوص PCR بالنتيجية خلال أربع وعشرين ساعة على منصة MOPHPASS كما إمكان السماح لهم باستخدام بطاقات ائتمان محلية”.

وقال الوزير الأبيض “من أجل الحد من عدد القادمين المصابين بالعدوى، يطلب إجراء PCR خلال فترة لا تتعدى 48 ساعة من المغادرة. نظرا للطلب المتزايد على فحوصات PCR عالميًا، قد لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة. الحل: بالنسبة للركاب الذين حصلوا على اللقاح، سيتم قبول اختبار Rapid Ag اجري خلال 24 ساعة من المغادرة.

بعض بطاقات الائتمان الصادرة في لبنان لا تعمل على منصة MOPHPASS. وكانت سلطات الطيران المدني قد اقترحت حلاً، EMD، يسمح بالدفع في المطار او عند الحجز. في اللحظة الأخيرة، رفضت وكالات السفر وشركات الطيران تنفيذ هذا الحل. سيتم تقديم حل اليوم يسمح باستعمال بطاقات ائتمان محلية”.

وأوضح الوزير الأبيض أنه يتم التبليغ عن نتائج PCR التي يخضع لها الواصلون في وقت متأخر يصل أحيانا إلى أكثر من 48 ساعة. هذا لأن عملية ادخال المعلومات تتم يدويا. سمح الانتقال الى استخدام منصة MOPHPASS بأن تتحول العملية رقمية بالكامل. وقريبا جدا، سيتم ارسال النتائج في غضون 24 ساعة على المنصة، حيث يتبلغها المسافر بسهولة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام